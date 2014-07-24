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Fuori produzione
Sistema audio wireless per la tua casa
Compatibile con iPhone 5 e con gli ultimi modelli di iPod tramite connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS3480 offre un audio estremamente nitido anche durante la ricarica. Grazie allo streaming Bluetooth e alla batteria ricaricabile, non avrai più il problema dei fili e potrai goderti la tua musica preferita ovunque.
Connettore Lightning
per iPod/iPhone
Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
Con un algoritmo avanzato di elaborazione audio digitale, due driver dell'altoparlante attivo e la porta per i bassi, questo sistema docking con altoparlanti riempie i tuoi spazi con un suono nitido e naturale e bassi profondi e potenti.
4.6
su 5
11
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
diabolik
24/07/2014
Italia
eccellente prodotto e suono fantastico
ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
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ilconte75
13/05/2014
Italia
Eccellente
Fattura curata, design eccellente, qualità audio abbondantemente al di sopra delle mie aspettative, ottima faclità di utilizzo, bassi eccezzionali considerando le dimensioni ridotte del prodotto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
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nibbio
28/01/2014
Italia
Ottimo
Prodotto eccellente per la sua fascia di prezzo. Il suono e' pulito e potente per un apparecchio di queste dimensioni. Il bluetooth si aggancia immediatamente e con l'applicazione ClockStudio puoi ascoltare la Radio senza bisogno di inserire gli auricolari. Il fatto che ha una batteria di 5 ore (teoriche) di autonomia lo fa diventare un prodotto da utilizzare ovunque e in qualsiasi situazione. E' stato un ottimo acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
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