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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

DS3480/12

4.6

| (11) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto

Sistema audio wireless per la tua casa

Compatibile con iPhone 5 e con gli ultimi modelli di iPod tramite connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS3480 offre un audio estremamente nitido anche durante la ricarica. Grazie allo streaming Bluetooth e alla batteria ricaricabile, non avrai più il problema dei fili e potrai goderti la tua musica preferita ovunque.

Vedi tutti i vantaggi

Sistema audio wireless per la tua casa

  • Connettore Lightning

  • per iPod/iPhone

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Audio dinamico diffuso

Con un algoritmo avanzato di elaborazione audio digitale, due driver dell'altoparlante attivo e la porta per i bassi, questo sistema docking con altoparlanti riempie i tuoi spazi con un suono nitido e naturale e bassi profondi e potenti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

11

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

24/07/2014

Italia

Italia

eccellente prodotto e suono fantastico

ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.

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Questa revisione è stata effettuata per DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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13/05/2014

Italia

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Eccellente

Fattura curata, design eccellente, qualità audio abbondantemente al di sopra delle mie aspettative, ottima faclità di utilizzo, bassi eccezzionali considerando le dimensioni ridotte del prodotto.

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28/01/2014

Italia

Italia

Ottimo

Prodotto eccellente per la sua fascia di prezzo. Il suono e' pulito e potente per un apparecchio di queste dimensioni. Il bluetooth si aggancia immediatamente e con l'applicazione ClockStudio puoi ascoltare la Radio senza bisogno di inserire gli auricolari. Il fatto che ha una batteria di 5 ore (teoriche) di autonomia lo fa diventare un prodotto da utilizzare ovunque e in qualsiasi situazione. E' stato un ottimo acquisto.

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