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  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS3205/12

3.1

| (25) Recensioni

Audio per la tua casa

Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod attraverso il connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS3205 riproduce musica dal tuo iPod/iPhone con un audio cristallino. Utilizzabile mediante presa CA o batteria per la massima flessibilità.

Vedi tutti i vantaggi

Audio per la tua casa

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone

  • 10 W, funzionamento a batteria o CA

Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

25

Recensioni

11/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Funky

Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3205 docking speaker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3205 docking speaker

01/05/2026

France

France

Top

Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3205 Station d'accueil

Data di utilizzo 2026-05-01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3205 Station d'accueil

Data di utilizzo 2026-05-01

27/04/2013

France

France

Très bon son et compact

Cette base est parfaite pour une utilisation normale et jouit d'un son très bien restitué. Au départ acheté comme base de recharge pour mon I phone 5 sans avoir à enlever sa coque de protection et finalement très bonne restitution sonore et facilement transportable pour une petite ambiance en pic-nic ou même à la plage. Comme réveil, ce n'est pas son rôle donc pas de déception à avoir en ce qui me concerne. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'être réveillé par 10 watts de puissance!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3205 Station d'accueil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3205 Station d'accueil

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  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee