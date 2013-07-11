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Fuori produzione
DS3205/12
Audio per la tua casa
Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod attraverso il connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS3205 riproduce musica dal tuo iPod/iPhone con un audio cristallino. Utilizzabile mediante presa CA o batteria per la massima flessibilità.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
10 W, funzionamento a batteria o CA
3.1
su 5
25
Recensioni
Beth1471
11/07/2013
United Kingdom
Funky
Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3205 docking speaker
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3205 docking speaker
BBlog54
01/05/2026
France
Top
Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3205 Station d'accueil
Data di utilizzo 2026-05-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3205 Station d'accueil
Data di utilizzo 2026-05-01
zouzou42
27/04/2013
France
Très bon son et compact
Cette base est parfaite pour une utilisation normale et jouit d'un son très bien restitué. Au départ acheté comme base de recharge pour mon I phone 5 sans avoir à enlever sa coque de protection et finalement très bonne restitution sonore et facilement transportable pour une petite ambiance en pic-nic ou même à la plage. Comme réveil, ce n'est pas son rôle donc pas de déception à avoir en ce qui me concerne. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'être réveillé par 10 watts de puissance!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3205 Station d'accueil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3205 Station d'accueil