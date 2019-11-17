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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS3020/12

4.5

| (44) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

Riempi il tuo spazio di musica e stile

Sulla tua scrivania o da qualsiasi altra parte, questo sistema docking con altoparlanti DS3020/12 offre un audio cristallino che riempie il tuo spazio personale. Sincronizza il tuo iPhone/iPod con il tuo PC. Utilizza la modalità CA o l'alimentazione a batteria per la massima flessibilità.

Vedi tutti i vantaggi

con questo sistema docking con altoparlanti

Riempi il tuo spazio di musica e stile

  • per iPod/iPhone

  • alimentato da CA/batteria

DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume

DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Sincronizzazione PC con iPod/iPhone

Inseriscilo nella base docking, riproduci la tua musica, sincronizzalo e caricalo! Ascolta la tua musica preferita sul tuo iPod o iPhone mentre lo ricarichi e lo sincronizzi con il PC mediante USB, con una qualità audio eccezionale e una comodità impareggiabile. Lascia che le tue melodie si diffondano senza alcun limite.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.5

su 5

44

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

17/11/2019

Italia

Italia

Piccola Dock dal grande sound!

Una Dock di piccole dimensioni ma dal grande sound. Ho provato questa dock perché ora sul mercato dell’usato si possono acquistare meravigliosi iPod di tutte le tipologie a prezzi veramente bassi con il vecchio connettore a 30 pin. Funziona perfettamente grazie anche all’app di Philips dockStudio che permette di ascoltare radio digitali online. Rapporto qualità/prezzo ottimo. Dimensioni ridotte per un’ottima versatilità. Ottimo prodotto!

Pro

Piccole dimensioni. Bassi presenti. Suono cristallino. App DockStudio.

Contro

Difficile da trovare dopo tanti anni dall’uscita. Connettore 30 pin per amanti del vintage Apple.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3020 Sistema docking con altoparlanti

Data di utilizzo 2019-10-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3020 Sistema docking con altoparlanti

Data di utilizzo 2019-10-17

18/05/2012

Italia

Italia

questo prodotto ha caratteristiche eccellenti

questo prodotto è assolutamente consigliabile,per qualità prezzo e audio eccelente,anche per l'estetica moderna e l'affidabilità!!!!complimenti continuate cosi!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3020 Sistema docking con altoparlanti

Sì, consiglio questo prodotto

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27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Dock from such a small product.

Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3020 docking speaker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3020 docking speaker

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