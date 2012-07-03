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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS3010/10

4.7

| (6) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Sulla tua scrivania o da qualsiasi altra parte, questo incredibile sistema docking con altoparlanti offre un audio cristallino che riempie il tuo spazio personale. Sincronizza il tuo iPhone/iPod con il tuo PC. Utilizza la modalità CA o l'alimentazione a batteria per la massima flessibilità.

Vedi tutti i vantaggi

Riempi il tuo spazio di musica e stile

Ossessionati dall'audio

  • per iPod/iPhone

  • alimentato da CA/batteria

DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume

DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Sincronizzazione PC con iPod/iPhone

Inseriscilo nella base docking, riproduci la tua musica, sincronizzalo e caricalo! Ascolta la tua musica preferita sul tuo iPod o iPhone mentre lo ricarichi e lo sincronizzi con il PC mediante USB, con una qualità audio eccezionale e una comodità impareggiabile. Lascia che le tue melodie si diffondano senza alcun limite.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.7

su 5

6

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3010 Station d'accueil

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03/07/2012

France

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Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

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08/01/2014

España

España

Excelente relación calidad/precio

Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS3010 altavoz base

Sì, consiglio questo prodotto

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