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Fuori produzione
Ossessionati dall'audio
Sulla tua scrivania o da qualsiasi altra parte, questo incredibile sistema docking con altoparlanti offre un audio cristallino che riempie il tuo spazio personale. Sincronizza il tuo iPhone/iPod con il tuo PC. Utilizza la modalità CA o l'alimentazione a batteria per la massima flessibilità.
per iPod/iPhone
alimentato da CA/batteria
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.
Inseriscilo nella base docking, riproduci la tua musica, sincronizzalo e caricalo! Ascolta la tua musica preferita sul tuo iPod o iPhone mentre lo ricarichi e lo sincronizzi con il PC mediante USB, con una qualità audio eccezionale e una comodità impareggiabile. Lascia che le tue melodie si diffondano senza alcun limite.
4.7
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Vitalye
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3010 Station d'accueil
Sì, consiglio questo prodotto
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MICDOU
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
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Hugo3090
08/01/2014
España
Excelente relación calidad/precio
Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS3010 altavoz base
Sì, consiglio questo prodotto
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