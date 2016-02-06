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Fuori produzione
DS1155/12
Audio per la tua casa
Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod attraverso il connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS1155 non solo riproduce un audio pieno e ricco, ma vanta anche un display con orologio e una luce soffusa morbida, che lo rendono il dispositivo perfetto per il tuo comodino.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
Porta USB per la ricarica
6 W
Una volta connesso e collegato alla base docking, la stazione si sincronizza automaticamente con l'iPod/iPhone.
3.4
su 5
34
Recensioni
michele1968
06/02/2016
Italia
Compratore verificato
philips docking ds1155
il prodotto me lo hanno regalato.....design bello e molto funzionale perché hai la possibilità di ricaricare iPhone e un altra periferica per quanto riguarda l'ascolto si potrebbe migliorare....comunque ottimo prodotto...michele
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1155 Sistema docking con altoparlanti
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John
06/02/2014
Italia
Philips All-in-One!
Buongiorno. Secondo acquisto Philips dopo la LivingColors Iris Nero ed anche in questo caso ne sono rimasto entusiasto. Il DS1155 è un ottimo prodotto dotato di un design pulito e semplice, che si abbina perfettamente al mio comodino di colore bianco. Ha molte caratteristiche interessanti ed utilissime, come l'orologio digitale, la luce soffusa e la porta USB sul retro che permette di caricare un secondo dispositivo. Proprio così, caricare un secondo dispositivo perché il primo sarà il vostro delicato iPhone dotato di connettore Lightning su una base Docking tutta personale e ben realizzata (addirittura con legno pregiato). Infine, non scordate di scaricar l'App DockStudio presso l'App Store perché vi permetterà di conoscere moltissime Utility che si abbineranno perfettamente alla Dock in questione; una di questa è la possibilità di ascoltare la vostra musica preferita e di creare addirittura una playlist! In conclusione, Philips DS1155 è un prodotto eccellente All-in-One dal design puro e razionale che molto probabilmente vi accompagnerà nei giorni quotidiani, dalla mattina alla sera. Voto 10+.
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nitrum
08/09/2013
Italia
E' molto utile, pratico e una qualità audio ottima!
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