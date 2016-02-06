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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS1155/12

3.4

| (34) Recensioni

Audio per la tua casa

Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod attraverso il connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS1155 non solo riproduce un audio pieno e ricco, ma vanta anche un display con orologio e una luce soffusa morbida, che lo rendono il dispositivo perfetto per il tuo comodino.

Vedi tutti i vantaggi

Audio per la tua casa

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone

  • Porta USB per la ricarica

  • 6 W

Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking

Una volta connesso e collegato alla base docking, la stazione si sincronizza automaticamente con l'iPod/iPhone.

Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Design elegante e compatto adatto a qualsiasi comodino

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.4

su 5

34

Recensioni

06/02/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

philips docking ds1155

il prodotto me lo hanno regalato.....design bello e molto funzionale perché hai la possibilità di ricaricare iPhone e un altra periferica per quanto riguarda l'ascolto si potrebbe migliorare....comunque ottimo prodotto...michele

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1155 Sistema docking con altoparlanti

Sì, consiglio questo prodotto

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06/02/2014

Italia

Italia

Philips All-in-One!

Buongiorno. Secondo acquisto Philips dopo la LivingColors Iris Nero ed anche in questo caso ne sono rimasto entusiasto. Il DS1155 è un ottimo prodotto dotato di un design pulito e semplice, che si abbina perfettamente al mio comodino di colore bianco. Ha molte caratteristiche interessanti ed utilissime, come l'orologio digitale, la luce soffusa e la porta USB sul retro che permette di caricare un secondo dispositivo. Proprio così, caricare un secondo dispositivo perché il primo sarà il vostro delicato iPhone dotato di connettore Lightning su una base Docking tutta personale e ben realizzata (addirittura con legno pregiato). Infine, non scordate di scaricar l'App DockStudio presso l'App Store perché vi permetterà di conoscere moltissime Utility che si abbineranno perfettamente alla Dock in questione; una di questa è la possibilità di ascoltare la vostra musica preferita e di creare addirittura una playlist! In conclusione, Philips DS1155 è un prodotto eccellente All-in-One dal design puro e razionale che molto probabilmente vi accompagnerà nei giorni quotidiani, dalla mattina alla sera. Voto 10+.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1155 Sistema docking con altoparlanti

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08/09/2013

Italia

Italia

E' molto utile, pratico e una qualità audio ottima!

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Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1155 Sistema docking con altoparlanti

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