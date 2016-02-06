Buongiorno. Secondo acquisto Philips dopo la LivingColors Iris Nero ed anche in questo caso ne sono rimasto entusiasto. Il DS1155 è un ottimo prodotto dotato di un design pulito e semplice, che si abbina perfettamente al mio comodino di colore bianco. Ha molte caratteristiche interessanti ed utilissime, come l'orologio digitale, la luce soffusa e la porta USB sul retro che permette di caricare un secondo dispositivo. Proprio così, caricare un secondo dispositivo perché il primo sarà il vostro delicato iPhone dotato di connettore Lightning su una base Docking tutta personale e ben realizzata (addirittura con legno pregiato). Infine, non scordate di scaricar l'App DockStudio presso l'App Store perché vi permetterà di conoscere moltissime Utility che si abbineranno perfettamente alla Dock in questione; una di questa è la possibilità di ascoltare la vostra musica preferita e di creare addirittura una playlist! In conclusione, Philips DS1155 è un prodotto eccellente All-in-One dal design puro e razionale che molto probabilmente vi accompagnerà nei giorni quotidiani, dalla mattina alla sera. Voto 10+.