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Fuori produzione
DS1150/11
Audio per la tua casa
Questa base docking con altoparlanti compatta DS1150/11, che offre un audio sorprendentemente ricco, è in grado di sincronizzarsi automaticamente con le impostazioni dell'orologio del tuo iPhone/iPod. Usa la luce notturna regolabile e il comodo sistema di ricarica di un secondo dispositivo mobile tramite USB.
con connettore a 30 pin
per iPod/iPhone
Porta USB per la ricarica
6 W
2.9
su 5
60
Recensioni
sdubous
05/05/2013
France
very good!
design, simple et surtout qualité de son excellente...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1150 Station d'accueil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1150 Station d'accueil
Zeglaude
03/09/2012
France
Simple et sympa pas besoin de mode d'emploi, ça c'est un plus
Bonne qualité pour un tout petit prix parfait pour une musique d'ambiance.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1150 Station d'accueil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1150 Station d'accueil
Garrapato
10/04/2016
España
Error y carga pero no funciona el altavoz
Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1150 altavoz base
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1150 altavoz base