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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS1150/11

2.9

| (60) Recensioni

Audio per la tua casa

Questa base docking con altoparlanti compatta DS1150/11, che offre un audio sorprendentemente ricco, è in grado di sincronizzarsi automaticamente con le impostazioni dell'orologio del tuo iPhone/iPod. Usa la luce notturna regolabile e il comodo sistema di ricarica di un secondo dispositivo mobile tramite USB.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio per la tua casa

  • con connettore a 30 pin

  • per iPod/iPhone

  • Porta USB per la ricarica

  • 6 W

Luce notturna soffusa

Ricarica il secondo dispositivo mobile tramite USB

Design elegante e compatto adatto a qualsiasi comodino

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.9

su 5

60

Recensioni

05/05/2013

France

France

very good!

design, simple et surtout qualité de son excellente...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1150 Station d'accueil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1150 Station d'accueil

03/09/2012

France

France

Simple et sympa pas besoin de mode d'emploi, ça c'est un plus

Bonne qualité pour un tout petit prix parfait pour une musique d'ambiance.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1150 Station d'accueil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1150 Station d'accueil

10/04/2016

España

España

Error y carga pero no funciona el altavoz

Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1150 altavoz base

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1150 altavoz base

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  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee