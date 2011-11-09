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Fuori produzione

FidelioSistema docking con altoparlanti

DS1100/12

3.4

| (63) Recensioni

L'altoparlante adatto alla tua musica

Il sistema compatto DS1100, dotato di un audio ricco e corposo, è in grado di sincronizzarsi automaticamente con le impostazioni dell'orologio del tuo iPhone/iPod. Usa la luce notturna regolabile e il comodo sistema di ricarica di un secondo dispositivo mobile tramite USB.

Vedi tutti i vantaggi

Riempi la tua stanza di audio e stile

L'altoparlante adatto alla tua musica

Audio omnidirezionale ricco per raggiungere ogni angolo della camera da letto

Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Design a 360 gradi per un aspetto gradevole da ogni angolazione

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

63

Recensioni

09/11/2011

France

France

Très beau et très bon son

Bonne qualité d'écoute et design très moderne. L'utilisation est ultra simple et en plus on peut le déplacer dans toutes les pièces très facilement.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil

25/10/2011

France

France

de bonnes petites enceintes portable abordables

Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil

25/10/2011

France

France

de bonnes petites enceintes portable abordables

Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil

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  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee