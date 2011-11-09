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Fuori produzione
DS1100/12
L'altoparlante adatto alla tua musica
Il sistema compatto DS1100, dotato di un audio ricco e corposo, è in grado di sincronizzarsi automaticamente con le impostazioni dell'orologio del tuo iPhone/iPod. Usa la luce notturna regolabile e il comodo sistema di ricarica di un secondo dispositivo mobile tramite USB.
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.
3.4
su 5
63
Recensioni
huckel06
09/11/2011
France
Très beau et très bon son
Bonne qualité d'écoute et design très moderne. L'utilisation est ultra simple et en plus on peut le déplacer dans toutes les pièces très facilement.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil
Howarde
25/10/2011
France
de bonnes petites enceintes portable abordables
Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil
sandopi
25/10/2011
France
de bonnes petites enceintes portable abordables
Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1100 Station d'accueil