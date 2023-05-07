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Power bank USB

DLP9779TB/00

Power bank sottile e potente

Grande capacità di 10.000 mAh con uscita USB-C da 20 W e ricarica wireless da 15 W. Niente più problemi quando la batteria del cellulare si scarica. Posiziona il telefono cellulare sull'anello magnetico nella posizione perfetta per la ricarica wireless.

Vedi tutti i vantaggi

con custodia trasparente.

Power bank sottile e potente

  • 10.000 mAh

  • con ricarica wireless

  • Porta di tipo C

Ricarica wireless rapida da 15 W

Carica il tuo telefono cellulare con la ricarica rapida wireless da 15 W.

Caricatore wireless con bordo magnetico

Il caricatore wireless è dotato di un bordo magnetico per la posizione di allineamento ottimale per i prodotti MagSafe utilizzati nella ricarica wireless dei prodotti Apple.

Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione

Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.

Specifiche tecniche

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