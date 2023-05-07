Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DLP9779TB/00
Power bank sottile e potente
Grande capacità di 10.000 mAh con uscita USB-C da 20 W e ricarica wireless da 15 W. Niente più problemi quando la batteria del cellulare si scarica. Posiziona il telefono cellulare sull'anello magnetico nella posizione perfetta per la ricarica wireless.
10.000 mAh
con ricarica wireless
Porta di tipo C
Carica il tuo telefono cellulare con la ricarica rapida wireless da 15 W.
Il caricatore wireless è dotato di un bordo magnetico per la posizione di allineamento ottimale per i prodotti MagSafe utilizzati nella ricarica wireless dei prodotti Apple.
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
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