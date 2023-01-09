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  • Power bank sottile e potente
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Power bank USB

DLP9520C/00

Power bank sottile e potente

Elevata capacità di 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. USB A e USB C con ricarica rapida PD e QC3.0 per caricare il tuo dispositivo più recente. Uscita di ricarica wireless da 15 W. È in grado di caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, con display numerico del livello di energia.

Vedi tutti i vantaggi

con la batteria di backup portatile

Power bank sottile e potente

  • 10.000 mAh

  • Porte di ricarica USB A e USB C

  • Ricarica wireless Qi

  • QC 3.0 e PD

Ricarica wireless rapida da 15 W

Carica il tuo telefono cellulare con la ricarica rapida wireless da 15 W.

Tecnologia wireless Qi

La ricarica wireless con tecnologia Qi è adottata da molti smartphone e altri dispositivi mobili. I caricatori wireless Philips sono compatibili con telefoni e altri dispositivi dotati di tecnologia wireless Qi. Basta posizionare i dispositivi sul pad per ricaricarli senza problemi.

Porta USB-C con supporto per rilascio di potenza

USB-C è il connettore di ricarica di ultima generazione ormai adottato da dispositivi mobili come telefoni cellulari, fotocamere e tablet. Il rilascio di potenza è lo standard di rilascio di potenza USB che stabilisce gli standard per una potenza superiore e una ricarica più veloce.

Specifiche tecniche

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