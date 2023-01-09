Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DLP9520C/00
Power bank sottile e potente
Elevata capacità di 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. USB A e USB C con ricarica rapida PD e QC3.0 per caricare il tuo dispositivo più recente. Uscita di ricarica wireless da 15 W. È in grado di caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, con display numerico del livello di energia.
10.000 mAh
Porte di ricarica USB A e USB C
Ricarica wireless Qi
QC 3.0 e PD
Carica il tuo telefono cellulare con la ricarica rapida wireless da 15 W.
La ricarica wireless con tecnologia Qi è adottata da molti smartphone e altri dispositivi mobili. I caricatori wireless Philips sono compatibili con telefoni e altri dispositivi dotati di tecnologia wireless Qi. Basta posizionare i dispositivi sul pad per ricaricarli senza problemi.
USB-C è il connettore di ricarica di ultima generazione ormai adottato da dispositivi mobili come telefoni cellulari, fotocamere e tablet. Il rilascio di potenza è lo standard di rilascio di potenza USB che stabilisce gli standard per una potenza superiore e una ricarica più veloce.
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