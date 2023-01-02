Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DLP9230NW/00
Caricatore wireless 3 in 1
Ricarica in modalità wireless lo smartphone, l'orologio e gli AirPods in una sola volta con questo dispositivo di ricarica rapida. Potenza massima di 15 W per ridurre il tempo di ricarica del cellulare. 2,5 W e 5 W per caricare rispettivamente l'orologio e gli AirPods.
15 W
Ricarica veloce
Ricarica wireless Qi
La ricarica wireless con tecnologia Qi è adottata da molti smartphone e altri dispositivi mobili. I caricatori wireless Philips sono compatibili con telefoni e altri dispositivi dotati di tecnologia wireless Qi. Basta posizionare i dispositivi sul pad per ricaricarli senza problemi.
Il design antiscivolo mantiene il telefono in posizione e impedisce che si sposti quando vibra.
Carica il tuo telefono cellulare con la ricarica rapida wireless da 15 W.
Recensioni
La velocità di ricarica dipende dalle condizioni di ricarica, comprese quelle relative al dispositivo host e all'adattatore di alimentazione.