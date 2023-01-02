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Tutte le serie

  • Caricatore wireless 3 in 1
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Caricatore wireless Qi

DLP9230NB/00

Caricatore wireless 3 in 1

Ricarica in modalità wireless lo smartphone, l'orologio e gli AirPods in una sola volta con questo dispositivo di ricarica rapida. Potenza massima di 15 W per ridurre il tempo di ricarica del cellulare. 2,5 W e 5 W per caricare rispettivamente l'orologio e gli AirPods.

Vedi tutti i vantaggi

Ricarica veloce

Caricatore wireless 3 in 1

  • 15 W

  • Ricarica veloce

  • Ricarica wireless Qi

Tecnologia wireless Qi

La ricarica wireless con tecnologia Qi è adottata da molti smartphone e altri dispositivi mobili. I caricatori wireless Philips sono compatibili con telefoni e altri dispositivi dotati di tecnologia wireless Qi. Basta posizionare i dispositivi sul pad per ricaricarli senza problemi.

Design antiscivolo

Il design antiscivolo mantiene il telefono in posizione e impedisce che si sposti quando vibra.

Ricarica wireless rapida da 15 W

Carica il tuo telefono cellulare con la ricarica rapida wireless da 15 W.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. La velocità di ricarica dipende dalle condizioni di ricarica, comprese quelle relative al dispositivo host e all'adattatore di alimentazione.