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Garanzia di 2 anni
DLP9017/00
Caricatore wireless
Carica wireless Qi. Collega il tuo telefono cellulare con la superficie per ricaricare rapidamente (max 15 W) nella posizione ottimale senza l'ingombro del cavo.
15 W
Anello magnetico
Ricarica wireless Qi
Il caricatore wireless è dotato di un bordo magnetico per la posizione di allineamento ottimale per i prodotti MagSafe utilizzati nella ricarica wireless dei prodotti Apple.
Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente
Il design antiscivolo mantiene il telefono in posizione e impedisce che si sposti quando vibra.
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