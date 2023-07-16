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Ricarica wireless

DLP9017/00

Caricatore wireless

Carica wireless Qi. Collega il tuo telefono cellulare con la superficie per ricaricare rapidamente (max 15 W) nella posizione ottimale senza l'ingombro del cavo.

Vedi tutti i vantaggi

Caricatore wireless

  • 15 W

  • Anello magnetico

  • Ricarica wireless Qi

Caricatore wireless con bordo magnetico

Il caricatore wireless è dotato di un bordo magnetico per la posizione di allineamento ottimale per i prodotti MagSafe utilizzati nella ricarica wireless dei prodotti Apple.

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Design antiscivolo

Il design antiscivolo mantiene il telefono in posizione e impedisce che si sposti quando vibra.

Specifiche tecniche

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