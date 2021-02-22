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Fuori produzione

Caricatore wireless Qi

DLP9016U/03

Caricatore wireless a ventosa

Ricarica rapidamente il telefono senza collegarlo tramite un cavo di ricarica. Ricarica wireless Qi per smartphone, tablet e altri dispositivi con tecnologia wireless Qi. Opzioni in uscita wireless: 5 W/7,5 W/10 W

Vedi tutti i vantaggi

Ricarica rapida 10 W.

Caricatore wireless a ventosa

  • Universale

  • Ricarica veloce

  • Ricarica wireless Qi

Tecnologia wireless Qi

La ricarica wireless con tecnologia Qi è adottata da molti smartphone e altri dispositivi mobili. I caricatori wireless Philips sono compatibili con telefoni e altri dispositivi dotati di tecnologia wireless Qi. Basta posizionare i dispositivi sul pad per ricaricarli senza problemi.

Design sottile e leggero

Il design sottile ed ergonomico ne consente l'installazione ovunque senza problemi.

Design antiscivolo

Il design antiscivolo mantiene il telefono in posizione e impedisce che si sposti quando vibra.

Specifiche tecniche

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