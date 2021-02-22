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Fuori produzione
DLP9016U/03
Caricatore wireless a ventosa
Ricarica rapidamente il telefono senza collegarlo tramite un cavo di ricarica. Ricarica wireless Qi per smartphone, tablet e altri dispositivi con tecnologia wireless Qi. Opzioni in uscita wireless: 5 W/7,5 W/10 W
Universale
Ricarica veloce
Ricarica wireless Qi
La ricarica wireless con tecnologia Qi è adottata da molti smartphone e altri dispositivi mobili. I caricatori wireless Philips sono compatibili con telefoni e altri dispositivi dotati di tecnologia wireless Qi. Basta posizionare i dispositivi sul pad per ricaricarli senza problemi.
Il design sottile ed ergonomico ne consente l'installazione ovunque senza problemi.
Il design antiscivolo mantiene il telefono in posizione e impedisce che si sposti quando vibra.
Recensioni