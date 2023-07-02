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Power bank USB

DLP7717NB/00

Power bank sottile e potente

Elevata capacità da 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Questo è il compagno di viaggio ideale per fornire alimentazione a tutti i tuoi dispositivi mobili.

Vedi tutti i vantaggi

2 uscite USB: 1 A/2,1 A

Power bank sottile e potente

  • 10.000 mAh

  • 2 porte di ricarica USB

Display LCD per l'indicatore della batteria

Display LCD per l'indicatore della batteria

Protezione intelligente contro il surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione

Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.

Specifiche tecniche

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