Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DLP7717NB/00
Power bank sottile e potente
Elevata capacità da 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Questo è il compagno di viaggio ideale per fornire alimentazione a tutti i tuoi dispositivi mobili.
10.000 mAh
2 porte di ricarica USB
Display LCD per l'indicatore della batteria
Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
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