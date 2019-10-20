Power bank versatile da viaggio

La capacità di 5000 mAh e le spine intercambiabili rendono questo dispositivo il compagno di viaggio ideale. Sono incluse spine di tipo EU, AU, UK e US che consentono di ricaricare direttamente dalla presa di corrente. Ricaricare i tuoi dispositivi mobili e il power bank all'estero non sarà più un problema.