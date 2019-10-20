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Fuori produzione

Caricatore da viaggio e power bank

DLP5751T/00

Power bank versatile da viaggio

La capacità di 5000 mAh e le spine intercambiabili rendono questo dispositivo il compagno di viaggio ideale. Sono incluse spine di tipo EU, AU, UK e US che consentono di ricaricare direttamente dalla presa di corrente. Ricaricare i tuoi dispositivi mobili e il power bank all'estero non sarà più un problema.

Vedi tutti i vantaggi

con spine intercambiabili

Power bank versatile da viaggio

  • 5.000 mAh

  • QC 3.0 e PD

Grazie alle porte USB-A e USB-C si possono caricare due dispositivi contemporaneamente

Grazie alle porte USB-A e USB-C si possono caricare due dispositivi contemporaneamente. La porta USB-A è compatibile con la maggior parte dei dispositivi caricati tramite USB, mentre la porta USB-C è il connettore di ricarica di ultima generazione ormai adottato da dispositivi mobili come telefoni cellulari, telecamere per esterni e tablet.

Spia di alimentazione a LED

La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.

Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione

Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.

Specifiche tecniche

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