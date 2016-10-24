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Fuori produzione

Power bank USB

DLP3602U/10

3.2

| (10) Recensioni

Ricarica più volte mentre sei in viaggio

Carica a tua disposizione dove e quando ne hai bisogno: la batteria ti fornisce l'alimentazione per più di 1 carica extra. 2 porte USB ti consentono di caricare 2 dispositivi contemporaneamente. Carica ultra veloce con 2,1 A.

Vedi tutti i vantaggi

con la batteria di backup portatile

Ricarica più volte mentre sei in viaggio

  • Universale

5 V/2,1 A, carica veloce

La spia di alimentazione conferma lo stato dell'apparecchio in modo immediato

La spia di alimentazione LED compare premendo un pulsante ad indicare subito lo stato di alimentazione della batteria.

Ricarica più volte i dispositivi mentre sei in viaggio

Questo sistema di alimentazione portatile è una fonte aggiuntiva che consente più di due ricariche complete quando sei fuori casa. Portalo con te in viaggio per un'alimentazione di backup ogni volta che ti serve.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 305.8 kB
  • 21 July 2026

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