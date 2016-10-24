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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLP3602U/10
Ricarica più volte mentre sei in viaggio
Carica a tua disposizione dove e quando ne hai bisogno: la batteria ti fornisce l'alimentazione per più di 1 carica extra. 2 porte USB ti consentono di caricare 2 dispositivi contemporaneamente. Carica ultra veloce con 2,1 A.
Universale
La spia di alimentazione LED compare premendo un pulsante ad indicare subito lo stato di alimentazione della batteria.
Questo sistema di alimentazione portatile è una fonte aggiuntiva che consente più di due ricariche complete quando sei fuori casa. Portalo con te in viaggio per un'alimentazione di backup ogni volta che ti serve.