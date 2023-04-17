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Garanzia di 2 anni
DLP2711CB/00
Power bank sottile e potente
Elevata capacità da 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Doppia porta USB A e USB C a ricarica rapida. Supporto QC 3.0 e PD 3.0.
10.000 mAh
Porte di ricarica USB A e USB C
QC 3.0 e PD 3.0
PPS
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.
L'alimentazione programmabile (PPS) è uno standard per la tecnologia di ricarica rapida dei dispositivi USB-C. Questa tecnologia regola la tensione e la corrente in tempo reale, in base allo stato di carica del dispositivo, alimentandolo con la massima potenza. Un modo intelligente per ridurre in tutta sicurezza i tempi di ricarica.
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