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Garanzia di 2 anni
DLP2682CW/00
Caricatore da parete con 2 porte USB-C e USB-A
Ricarica il tuo computer portatile e i dispositivi più recenti dalla porta USB-C. Supporta i moduli di ricarica PD3.0 e QC 4+ per ridurre al minimo il tempo di ricarica. La porta USB-A per ricaricare gli altri dispositivi contemporaneamente. Disponibile con spine EU, UK e AU staccabili.
Porte di ricarica USB A e USB C
Rilascio di potenza
QC 4+
PPS
USB-C è il connettore di ricarica di ultima generazione ormai adottato da dispositivi mobili come telefoni cellulari, fotocamere e tablet. Il rilascio di potenza è lo standard di rilascio di potenza USB che stabilisce gli standard per una potenza superiore e una ricarica più veloce.
Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente
I caricatori da parete che adottano la tecnologia GaN (nitruro di gallio) utilizzeranno meno componenti elettrici con migliori prestazioni di calore. I caricatori compatti possono fornire maggiore potenza con tempi di ricarica più rapidi. La maggiore potenza è in grado di alimentare i computer portatili moderni con connessione USB-C.
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