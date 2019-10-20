ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Caricatore da viaggio USB

DLP2621T/00

Caricatore a parete da viaggio, 1 porta C e 1 porta A

Ideale per viaggiare, con 4 spine intercambiabili e custodia. Carica i dispositivi più recenti con la porta USB-C con rilascio di potenza per ottimizzare la ricarica e ridurre al minimo i tempi. Utilizza anche la porta USB-A per caricare contemporaneamente altri dispositivi.

Vedi tutti i vantaggi

30 W in uscita con rilascio di potenza

Caricatore a parete da viaggio, 1 porta C e 1 porta A

  • Uscita da 30 W

  • Rilascio di potenza

2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente

2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente

Compatibile con tablet, smartphone e la maggior parte dei dispositivi USB

Protezione intelligente contro il surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee