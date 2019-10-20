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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLP2621T/00
Caricatore a parete da viaggio, 1 porta C e 1 porta A
Ideale per viaggiare, con 4 spine intercambiabili e custodia. Carica i dispositivi più recenti con la porta USB-C con rilascio di potenza per ottimizzare la ricarica e ridurre al minimo i tempi. Utilizza anche la porta USB-A per caricare contemporaneamente altri dispositivi.
Uscita da 30 W
Rilascio di potenza
2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente
Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente
Recensioni