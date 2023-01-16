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  • Power bank potente
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Power bank USB

DLP1930CW/00

Power bank potente

Alimentazione ovunque e in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno Capacità elevata di 30.000 mAh per più di 1 ricarica completa. 3 porte USB con USB-A e USB-C. Ricarica veloce del tuo dispositivo con USB-C PD3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC3/0 max 18 W.

Vedi tutti i vantaggi

con la batteria di backup portatile

Power bank potente

  • 30.000 mAh

  • Porte di ricarica USB A e USB C

  • QC 3.0 e PD

  • Bianco

Display LCD per l'indicazione della carica

Display LCD per l'indicazione della carica

Ricarica tramite alimentatore programmabile (PPS) USB-C

L'alimentazione programmabile (PPS) è uno standard per la tecnologia di ricarica rapida dei dispositivi USB-C. Questa tecnologia regola la tensione e la corrente in tempo reale, in base allo stato di carica del dispositivo, alimentandolo con la massima potenza. Un modo intelligente per ridurre in tutta sicurezza i tempi di ricarica.

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

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