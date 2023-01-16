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Power bank USB

DLP1930CB/00

Power bank potente

Alimentazione ovunque e in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno Capacità elevata di 30.000 mAh per più di 1 ricarica completa. 3 porte USB con USB-A e USB-C. Ricarica veloce del tuo dispositivo con USB-C PD3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC3/0 max 18 W.

Vedi tutti i vantaggi

con la batteria di backup portatile

Power bank potente

  • 30.000 mAh

  • Porte di ricarica USB A e USB C

  • QC 3.0 e PD

  • Nero

Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione

Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.

Ricarica più volte i dispositivi mentre sei in viaggio

Questo sistema di alimentazione portatile è una fonte aggiuntiva che consente più di due ricariche complete quando sei fuori casa. Portalo con te in viaggio per un'alimentazione di backup ogni volta che ti serve.

Display LCD per l'indicatore della batteria

Display LCD per l'indicatore della batteria

Specifiche tecniche

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