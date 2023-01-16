Power bank potente

Alimentazione ovunque e in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno Capacità elevata di 30.000 mAh per più di 1 ricarica completa. 3 porte USB con USB-A e USB-C. Ricarica veloce del tuo dispositivo con USB-C PD3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC3/0 max 18 W.