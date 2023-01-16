Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DLP1930CB/00
Power bank potente
Alimentazione ovunque e in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno Capacità elevata di 30.000 mAh per più di 1 ricarica completa. 3 porte USB con USB-A e USB-C. Ricarica veloce del tuo dispositivo con USB-C PD3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC3/0 max 18 W.
30.000 mAh
Porte di ricarica USB A e USB C
QC 3.0 e PD
Nero
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
Questo sistema di alimentazione portatile è una fonte aggiuntiva che consente più di due ricariche complete quando sei fuori casa. Portalo con te in viaggio per un'alimentazione di backup ogni volta che ti serve.
Display LCD per l'indicatore della batteria
Recensioni