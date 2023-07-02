Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DLP1810CW/00
Power bank sottile e potente
Elevata capacità da 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Ricarica rapida USB-C 3A e doppia USB-A per caricare il dispositivo più recente.
10.000 mAh
Porte di ricarica USB A e USB C
Batteria ai polimeri di litio
Bianco
La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
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