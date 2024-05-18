Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Power bank sottile e potente
Elevata capacità da 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Ricarica rapida USB-C 3A e doppia USB-A per caricare il dispositivo più recente.
10.000 mAh
Porte di ricarica USB A e USB C
Batteria ai polimeri di litio
Argento
La discreta spia LED emette una luce soffusa per indicare a colpo d'occhio che l'unità è alimentata.
Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
ValeM
18/05/2024
United Kingdom
Compratore verificato
great product
recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DLP1810CV USB power bank
Data di utilizzo 2023-05-18
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DLP1810CV USB power bank
Data di utilizzo 2023-05-18