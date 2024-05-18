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Power bank USB

DLP1810CV/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Power bank sottile e potente

Elevata capacità da 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Ricarica rapida USB-C 3A e doppia USB-A per caricare il dispositivo più recente.

Vedi tutti i vantaggi

con la batteria di backup portatile

Power bank sottile e potente

  • 10.000 mAh

  • Porte di ricarica USB A e USB C

  • Batteria ai polimeri di litio

  • Argento

Spia LED di alimentazione

La discreta spia LED emette una luce soffusa per indicare a colpo d'occhio che l'unità è alimentata.

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

18/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

great product

recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DLP1810CV USB power bank

Data di utilizzo 2023-05-18

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Data di utilizzo 2023-05-18

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