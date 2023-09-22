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Garanzia di 2 anni
DLM3401SP/00
Audio eccezionale per l'intrattenimento
Dotato di microfono dinamico singolo da 2,4 GHz con ricevitore ricaricabile. Controllo del guadagno acustico a 4 livelli. Compatibile con tutti gli altoparlanti per feste e impianti audio. Adattatore da 6,3 a 3,5 mm incluso.
Microfono dinamico
Wireless 2,4 GHz
Ricevitore ricaricabile
Controllo della sensibilità vocale
Consente di adattare facilmente il volume della voce alla musica di sottofondo direttamente dal microfono.
È incluso un adattatore audio da 6.3mm a 3.5mm, che lo rende adatto a tutti gli ingressi audio di altoparlanti e impianti audio.
Offre un'ampia risposta in frequenza, rendendolo ideale sia per le esibizioni vocali che strumentali.
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