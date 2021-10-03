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Fuori produzione
DLK5528C/00
Hub USB-C 3.1 espandibile in mini HUB a 5 porte
USB-C 3.1 versatile ed espandibile in 5 porte: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 prese USB-A 3.0 con velocità di trasferimento a 5 Gbps. Tipo C uscita max 100 W. USB-A uscita max 17 W.
USB 3.1 tipo C
USB 3.0
PD3.0
Le porte multiple USB-C e USB-A consentono di espandere il MacBook/MacBook Pro o altri dispositivi con USB-C per collegare tutti i dispositivi USB necessari durante la ricarica tramite caricatore USB-C.
HDMI è una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI precedenti.
Supporta la velocità di trasferimento a 5 Gbps a velocità elevata tramite USB 3.0.
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