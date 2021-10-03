Uscita HDMI per video digitale ad alta definizione e audio digitale

HDMI è una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI precedenti.