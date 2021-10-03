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Fuori produzione
DLK5527C/00
Hub USB-C 3.1 espandibile in mini hub a 4 porte
USB-C 3.1 versatile ed espandibile in un hub a 4 porte: include tre porte di ricarica USB-A 3.0, USB-C,
USB 3.1 tipo C
USB 3.0
Supporta la velocità di trasferimento a 5 Gbps a velocità elevata tramite USB 3.0.
Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0
Supporta la trasmissione USB 3.0 ad altissima velocità da 5 Gbps ed è compatibile retroattivamente con la velocità di trasferimento USB 2.0 da 480 Mbps.
Recensioni