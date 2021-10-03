ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Hub USB C

DLK5527C/00

Hub USB-C 3.1 espandibile in mini hub a 4 porte

USB-C 3.1 versatile ed espandibile in un hub a 4 porte: include tre porte di ricarica USB-A 3.0, USB-C,

Vedi tutti i vantaggi

Hub USB-C 3.1 espandibile in mini hub a 4 porte

  • USB 3.1 tipo C

  • USB 3.0

Supporta il trasferimento dati tramite USB 3.0

Supporta la velocità di trasferimento a 5 Gbps a velocità elevata tramite USB 3.0.

Supporta il trasferimento dati tramite USB 2.0

Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0

USB 3.0 con compatibilità retroattiva

Supporta la trasmissione USB 3.0 ad altissima velocità da 5 Gbps ed è compatibile retroattivamente con la velocità di trasferimento USB 2.0 da 480 Mbps.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee