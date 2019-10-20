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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLK3532Q/00
Supporto per auto con ricarica wireless qi
Inserisci il telefono cellulare; il braccio articolato garantisce rotazione e inclinazione.
10 W
Ricarica wireless Qi
Questo sistema di montaggio può essere fissato sulle ventole dell'auto, consentendoti di avere il dispositivo a portata di mano durante i viaggi su strada.
Per prestazioni di ricarica da 10 W, è necessario un caricatore Quickcharge. Identifica lo standard di ricarica del caricatore a parete o della presa multipla per fornire automaticamente una ricarica più rapida.
Due bracci estensibili per un montaggio e una rimozione del dispositivo semplici, con una sola mano
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