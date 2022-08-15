Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC5532C/00
Cavo intrecciato di qualità superiore da USB-C a USB-C
Cavo di qualità superiore lungo 1 metro per una maggiore flessibilità durante la ricarica dei dispositivi compatibili con la tecnologia USB-C
Sincronizzazione e ricarica
1 m
Cavo intrecciato nero
Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0
Connettore USB di tipo C per la ricarica ad alta velocità con i più recenti dispositivi compatibili di tipo C
Recensioni