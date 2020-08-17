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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC5206T/00
Cavo intrecciato 3 in 1 di qualità superiore.
3 connettori (micro USB, USB-C e Lightning) in 1. Un solo cavo per tutti i tuoi dispositivi mobili.
Sincronizzazione e ricarica
2 metri
cavo modello intrecciato, nero
Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0
Cavo 3 in 1: un cavo con 3 connettori: cavo da Lightning, USB-C e Micro USB a USB-A. Questo cavo è utile per tutti gli accessori per cellulari.
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