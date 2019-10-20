Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC5206L/00
Cavo intrecciato di qualità da USB-C a Lightning
Con questo cavo da USB-C a Lightning otterrai la massima potenza dal caricatore con rilascio di potenza per iPhone e iPad. Cavo di qualità da 2 metri per la massima flessibilità.
Sincronizzazione e ricarica
2 metri
Cavo intrecciato nero
Rilascio di potenza
A volte un cavo più lungo è quello che serve per un migliore accesso e una maggiore comodità
Cavo di carica sottoposto a test di stress per un uso intenso oltre 10.000 volte
Portalo con te, mettilo sulla scrivania o sostituisci quello che hai perso per poter sempre collegare e ricaricare il tuo dispositivo quando ne hai bisogno.
Recensioni