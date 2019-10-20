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Fuori produzione

Cavo da USB-C a Lightning

DLC5206L/00

Cavo intrecciato di qualità da USB-C a Lightning

Con questo cavo da USB-C a Lightning otterrai la massima potenza dal caricatore con rilascio di potenza per iPhone e iPad. Cavo di qualità da 2 metri per la massima flessibilità.

Vedi tutti i vantaggi

Cavo intrecciato di qualità da USB-C a Lightning

  • Sincronizzazione e ricarica

  • 2 metri

  • Cavo intrecciato nero

  • Rilascio di potenza

Cavo extra lungo per un semplice accesso e la massima comodità

A volte un cavo più lungo è quello che serve per un migliore accesso e una maggiore comodità

Sottoposto a test di stress oltre 10.000 volte

Cavo di carica sottoposto a test di stress per un uso intenso oltre 10.000 volte

Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo da avere a portata di mano

Portalo con te, mettilo sulla scrivania o sostituisci quello che hai perso per poter sempre collegare e ricaricare il tuo dispositivo quando ne hai bisogno.

Specifiche tecniche

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