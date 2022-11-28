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  • Cavo da USB-C a USB-C di qualità superiore
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da USB-C a USB-C

DLC4561CB/00

Cavo da USB-C a USB-C di qualità superiore

Cavo di qualità superiore lungo 2 metri per una maggiore flessibilità durante la ricarica dei dispositivi abilitati USB-C. Supporta la ricarica di un computer laptop da 65 Watt con un caricatore a parete GaN,

Vedi tutti i vantaggi

Cavo da USB-C a USB-C di qualità superiore

  • Sincronizzazione e ricarica

  • 2 m

  • Black

Connettore USB di tipo C per la ricarica ad alta velocità

Connettore USB di tipo C per la ricarica ad alta velocità con i più recenti dispositivi compatibili di tipo C

Design del cavo flessibile e resistente

Design del cavo rivestito in plastica per una maggiore durata e resistenza.

Supporta il trasferimento dati tramite USB 2.0

Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0

Specifiche tecniche

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