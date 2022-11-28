Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DLC4561CB/00
Cavo da USB-C a USB-C di qualità superiore
Cavo di qualità superiore lungo 2 metri per una maggiore flessibilità durante la ricarica dei dispositivi abilitati USB-C. Supporta la ricarica di un computer laptop da 65 Watt con un caricatore a parete GaN,
Sincronizzazione e ricarica
2 m
Black
Connettore USB di tipo C per la ricarica ad alta velocità con i più recenti dispositivi compatibili di tipo C
Design del cavo rivestito in plastica per una maggiore durata e resistenza.
Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0
Recensioni