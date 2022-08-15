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Fuori produzione

da USB-C a USB-C

DLC3531C/00

Cavo da USB-C a USB-C di qualità superiore

Cavo di qualità superiore lungo 1 metro per una maggiore flessibilità durante la ricarica dei dispositivi compatibili con la tecnologia USB-C

Vedi tutti i vantaggi

Cavo da USB-C a USB-C di qualità superiore

  • Sincronizzazione e ricarica

  • 1 m

  • Nero

Supporta il trasferimento dati tramite USB 2.0

Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0

Connettore USB di tipo C per la ricarica ad alta velocità

Connettore USB di tipo C per la ricarica ad alta velocità con i più recenti dispositivi compatibili di tipo C

Design del cavo flessibile e resistente

Design del cavo rivestito in plastica per una maggiore durata e resistenza.

Specifiche tecniche

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