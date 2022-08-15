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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC3522C/00
Cavo da USB-C a USB-C di qualità superiore
Cavo di qualità superiore lungo 0,5 metri per una flessibilità comoda durante la ricarica dei dispositivi compatibili con la tecnologia USB-C
Sincronizzazione e ricarica
0,5 m
Black
Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0
Connettore USB di tipo C per la ricarica ad alta velocità con i più recenti dispositivi compatibili di tipo C
Design del cavo rivestito in plastica per una maggiore durata e resistenza.
Recensioni