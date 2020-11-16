ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Cavo da USB-C a Lightning

DLC3106L/00

Cavo da USB-C a Lightning

Collega il tuo iPhone al Macbook per sincronizzare musica, applicazioni, foto, eseguire aggiornamenti e molto altro. Carica il tuo dispositivo quando è collegato tramite caricatori USB-C da parete o per auto che possiedi già. Ideale come cavo extra o di ricambio.

Vedi tutti i vantaggi

Cavo da USB-C a Lightning

  • Sincronizzazione e ricarica

  • 2 m

Compatibile con i caricatori USB da parete o per auto

Compatibile con qualsiasi fonte di alimentazione esistente basata su USB: a parete, per auto o via computer, per una comoda ricarica ovunque.

Connettore USB di tipo C per la ricarica ad alta velocità

Connettore USB di tipo C per la ricarica ad alta velocità con i più recenti dispositivi compatibili di tipo C

Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo per il Lightning Apple

Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo per il Lightning Apple

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee