ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Cavo 3 in 1: Lightning, USB-C, micro USB

DLC3104T/00

Cavo 3 in 1

3 connettori (micro USB, USB-C e Lightning) in 1. Un solo cavo per tutti i tuoi dispositivi mobili.

Vedi tutti i vantaggi

Cavo 3 in 1

  • Sincronizzazione e ricarica

  • 1,2 m

Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo da avere a portata di mano

Portalo con te, mettilo sulla scrivania o sostituisci quello che hai perso per poter sempre collegare e ricaricare il tuo dispositivo quando ne hai bisogno.

Compatibile con i caricatori USB da parete o per auto

Compatibile con qualsiasi fonte di alimentazione esistente basata su USB: a parete, per auto o via computer, per una comoda ricarica ovunque.

Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo per il Lightning Apple

Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo per il Lightning Apple

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee