Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC3104T/00
Cavo 3 in 1
3 connettori (micro USB, USB-C e Lightning) in 1. Un solo cavo per tutti i tuoi dispositivi mobili.
Sincronizzazione e ricarica
1,2 m
Portalo con te, mettilo sulla scrivania o sostituisci quello che hai perso per poter sempre collegare e ricaricare il tuo dispositivo quando ne hai bisogno.
Compatibile con qualsiasi fonte di alimentazione esistente basata su USB: a parete, per auto o via computer, per una comoda ricarica ovunque.
Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo per il Lightning Apple
Recensioni