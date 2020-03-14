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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC2103A/00
Cavo da USB-A a C da 1,2 m
Carica e collega il telefono con questo cavo USB-C. Compatibile con i caricatori USB da parete o per auto. Un cavo aggiuntivo o sostitutivo davvero utile!
Portalo con te, mettilo sulla scrivania o sostituisci quello che hai perso per poter sempre collegare e ricaricare il tuo dispositivo quando ne hai bisogno.
Compatibile con qualsiasi fonte di alimentazione esistente basata su USB: a parete, per auto o via computer, per una comoda ricarica ovunque.
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