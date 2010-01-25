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Fuori produzione
DLA78405/10
Ascolta il tuo iPod con suono full stereo
Ascolta il tuo iPod dall'audio avvolgente grazie a iBoom JukeBox, il sistema di altoparlanti hi-fi per iPod. Con l'eccellente telecomando, potrai esplorare i contenuti dell'iPod dalla schermata "Info" del telecomando! Ricarica il telecomando e l'iPod.
Per iPod
Il sistema di altoparlanti ad alta fedeltà comprende un amplificatore Classe D, woofer e tweeter doppi per bassi corposi e alti nitidi per ascoltare la musica con un audio stereo di qualità.
L'elegante sistema di altoparlanti è perfetto in ogni ambiente della casa e consente di ascoltare la musica ad alto volume invece di usare le cuffie.
Il telecomando con display è dotato di uno schermo luminoso e di facile lettura che ti consente di visualizzare e scegliere i contenuti del tuo iPod sul telecomando proprio come sul dispositivo stesso!
4.2
su 5
5
Recensioni
Bfdadf3
25/01/2010
United Kingdom
Questa revisione è stata effettuata per DLA78405 iBoom JukeBox
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Pesso14
09/10/2011
Nederland
Super
Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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danipoy
16/07/2012
France
bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!
Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .
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