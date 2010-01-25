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Fuori produzione

iBoom JukeBox

DLA78405/10

4.2

| (5) Recensioni

Ascolta il tuo iPod con suono full stereo

Ascolta il tuo iPod dall'audio avvolgente grazie a iBoom JukeBox, il sistema di altoparlanti hi-fi per iPod. Con l'eccellente telecomando, potrai esplorare i contenuti dell'iPod dalla schermata "Info" del telecomando! Ricarica il telecomando e l'iPod.

Vedi tutti i vantaggi

e controllalo con il telecomando su schermo

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Ascolta la tua musica con un audio stereo di qualità

Il sistema di altoparlanti ad alta fedeltà comprende un amplificatore Classe D, woofer e tweeter doppi per bassi corposi e alti nitidi per ascoltare la musica con un audio stereo di qualità.

Altoparlanti eleganti per riempire tutte le stanze con la tua musica

L'elegante sistema di altoparlanti è perfetto in ogni ambiente della casa e consente di ascoltare la musica ad alto volume invece di usare le cuffie.

Telecomando con display per una facile lettura delle informazioni dell'iPod

Il telecomando con display è dotato di uno schermo luminoso e di facile lettura che ti consente di visualizzare e scegliere i contenuti del tuo iPod sul telecomando proprio come sul dispositivo stesso!

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4.2

su 5

5

Recensioni

2
1

25/01/2010

United Kingdom

United Kingdom

Questa revisione è stata effettuata per DLA78405 iBoom JukeBox

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Super

Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!

Sì, consiglio questo prodotto

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16/07/2012

France

France

bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!

Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .

Questa revisione è stata effettuata per DLA78405 iBoom JukeBox

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