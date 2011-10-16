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Fuori produzione

Sistema Hi-Fi component

DCM713/12

4.7

| (7) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Riproduci la musica e ricarica il tuo iPhone/iPod con il sistema component Hi-Fi di Philips. Gli altoparlanti di alta qualità con finiture nere lucide e il cabinet in alluminio aggiungono un tocco di classe mentre i dome tweeter riproducono un audio ricco di dettagli e naturale.

Vedi tutti i vantaggi

Scopri la musica in alta fedeltà

Ossessionati dall'audio

  • base docking per iPhone/ iPod

  • Tweeter a cupola

  • 100 W

Potenza totale in uscita 100 W RMS

Potenza totale in uscita 100 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 100 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Dome tweeter per un audio ricco di dettagli e naturale.

I Dome tweeter riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale del suono emesso dagli altoparlanti. Garantendo un insieme di suoni senza distorsioni e armonico, offrono una chiarezza vocale eccellente e una purezza strumentale senza precedenti, bilanciando l'audio generale quando utilizzati con un woofer.

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

7

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM713 Chaîne Hi-Fi

Sì, consiglio questo prodotto

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16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Sì, consiglio questo prodotto

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Questa revisione è stata effettuata per DCM713 Chaîne Hi-Fi

25/05/2010

France

France

un petit bijou de technologie

Pour écouter la radio, un CD ou encore son Ipod, cette micro chaîne est vraiment l'idéal : un son pure et satisfaisant, un désign simple qui s'accorde à tous les intérieurs. Je suis vraiment contente de mon acquisition et recommande ce produit sans hésiter. Merci à Philips pour ce petit bijou de technologie.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM713 Chaîne Hi-Fi

Sì, consiglio questo prodotto

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