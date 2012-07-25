ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Stile di vita del prodotto
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Stile di vita del prodotto

Fuori produzione

Docking station per iPod/iPhone

DCM580/12

3.9

| (70) Recensioni

Torre audio

Audio più corposo e coinvolgente con il sistema docking Philips DCM580. Il design a torre consente la riproduzione da iPhone/iPod, dispositivi CD e USB. La tecnologia LivingSound, inoltre, distribuisce in maniera uniforme l'audio nella stanza per un'esperienza di ascolto ottimale.

Vedi tutti i vantaggi

con LivingSound per un audio stereo più ampio e coinvolgente

Torre audio

Potenza totale in uscita 140 W RMS

Potenza totale in uscita 140 W RMS

RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.

Sistema di altoparlanti 4.1 con subwoofer integrato

Sistema di altoparlanti 4.1 con subwoofer integrato.

Tuner digitale FM con preselezioni

Tuner digitale FM con preselezioni

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.9

su 5

70

Recensioni

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM580 docking station for iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM580 docking station for iPod/iPhone

25/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Fab piece of kit!

Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM580 docking station for iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM580 docking station for iPod/iPhone

18/07/2012

France

France

Je suis content de mon achat.

J'ai été attiré par son design, le reste m'a conquis.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee