Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DCM580/12
Torre audio
Audio più corposo e coinvolgente con il sistema docking Philips DCM580. Il design a torre consente la riproduzione da iPhone/iPod, dispositivi CD e USB. La tecnologia LivingSound, inoltre, distribuisce in maniera uniforme l'audio nella stanza per un'esperienza di ascolto ottimale.
RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.
Sistema di altoparlanti 4.1 con subwoofer integrato.
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
3.9
su 5
70
Recensioni
Gurra
25/07/2012
United Kingdom
Great product
Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM580 docking station for iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM580 docking station for iPod/iPhone
erictheb
25/10/2011
United Kingdom
Fab piece of kit!
Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM580 docking station for iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM580 docking station for iPod/iPhone
Adrian
18/07/2012
France
Je suis content de mon achat.
J'ai été attiré par son design, le reste m'a conquis.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone