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Fuori produzione
Ossessionati dall'audio
Ascolta la musica da varie sorgenti con un audio puro e dettagliato grazie al dome tweeter su questo sistema musicale Micro Classic di Philips. Avvia la riproduzione e ricarica il tuo iPod/iPhone e prova un'esperienza musicale ricca con la riproduzione di MP3-CD, MP3 Link e USB diretta.
base docking per iPhone/ iPod
100 W
I Dome tweeter riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale del suono emesso dagli altoparlanti. Garantendo un insieme di suoni senza distorsioni e armonico, offrono una chiarezza vocale eccellente e una purezza strumentale senza precedenti, bilanciando l'audio generale quando utilizzati con un woofer.
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.
La funzione RDS (Radio Data System) consente di sintonizzare le stazioni radio senza doverne ricordare le frequenze. In modalità standard, il display RDS indica il nome della stazione invece della frequenza, facilitando la sintonizzazione. Inoltre, consente alle stazioni di trasmettere messaggi di testo, quali notizie e informazioni sulla stazione, direttamente sul display. Comunemente diffuso in Europa, RDS trasmette un testo inviato da una stazione radio sulla stessa frequenza su cui questa trasmette. Si può scegliere di ricevere il display RDS di base solo con il nome della stazione oppure di abbonarsi a servizi aggiuntivi basati su testo.
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4.1
su 5
9
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
ErdemHeceoglu
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM377 Classic micro sound system
Sì, consiglio questo prodotto
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Headphones123
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Sì, consiglio questo prodotto
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Flyinglatin
16/07/2011
United Kingdom
Excellent micro music system.
For my CD collection,laptop (iTunes),and iPod...it's just perfect!. Sound quality is great and upgrades your music listening experience a lot!,I'm a very pleased,satisfied customer.
Sì, consiglio questo prodotto
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