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Fuori produzione

Sistema audio micro classico

DCM377/12

4.1

| (9) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Ascolta la musica da varie sorgenti con un audio puro e dettagliato grazie al dome tweeter su questo sistema musicale Micro Classic di Philips. Avvia la riproduzione e ricarica il tuo iPod/iPhone e prova un'esperienza musicale ricca con la riproduzione di MP3-CD, MP3 Link e USB diretta.

Vedi tutti i vantaggi

Rilassati ascoltando ottima musica

Ossessionati dall'audio

  • base docking per iPhone/ iPod

  • 100 W

Dome tweeter per un audio ricco di dettagli e naturale.

I Dome tweeter riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale del suono emesso dagli altoparlanti. Garantendo un insieme di suoni senza distorsioni e armonico, offrono una chiarezza vocale eccellente e una purezza strumentale senza precedenti, bilanciando l'audio generale quando utilizzati con un woofer.

Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone

Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

Per informazioni su stazioni e servizi di dati

La funzione RDS (Radio Data System) consente di sintonizzare le stazioni radio senza doverne ricordare le frequenze. In modalità standard, il display RDS indica il nome della stazione invece della frequenza, facilitando la sintonizzazione. Inoltre, consente alle stazioni di trasmettere messaggi di testo, quali notizie e informazioni sulla stazione, direttamente sul display. Comunemente diffuso in Europa, RDS trasmette un testo inviato da una stazione radio sulla stessa frequenza su cui questa trasmette. Si può scegliere di ricevere il display RDS di base solo con il nome della stazione oppure di abbonarsi a servizi aggiuntivi basati su testo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

9

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM377 Classic micro sound system

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26/01/2012

United Kingdom

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Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

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Questa revisione è stata effettuata per DCM377 Classic micro sound system

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16/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent micro music system.

For my CD collection,laptop (iTunes),and iPod...it's just perfect!. Sound quality is great and upgrades your music listening experience a lot!,I'm a very pleased,satisfied customer.

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Questa revisione è stata effettuata per DCM377 Classic micro sound system

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