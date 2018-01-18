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Fuori produzione
Audio per la tua casa
Compatibile con il connettore Lightning dell'iPhone 5, questo sistema audio micro di Philips vanta la tecnologia wOOx, che garantisce bassi potenti. Il design angolare e compatto offre un audio avvolgente garantendo una sistemazione perfetta in qualunque punto della casa.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB, FM
50 W max, diffusore di bassi
Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.
Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
4.4
su 5
8
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
morgip
18/01/2018
Italia
Bello e pratico
Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM3155 Sistema musicale micro
Sì, consiglio questo prodotto
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rem13
13/05/2013
Italia
compatto e potente!
Sorprende per la qualita' del suono e la facilita' d'uso.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Meriva22
25/12/2013
France
Design et son sont au rendez vous
Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM3155 Microchaîne
Sì, consiglio questo prodotto
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