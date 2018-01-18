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Fuori produzione

Sistema musicale micro

DCM3155/12

4.4

| (8) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Audio per la tua casa

Compatibile con il connettore Lightning dell'iPhone 5, questo sistema audio micro di Philips vanta la tecnologia wOOx, che garantisce bassi potenti. Il design angolare e compatto offre un audio avvolgente garantendo una sistemazione perfetta in qualunque punto della casa.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio per la tua casa

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 50 W max, diffusore di bassi

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti

Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti

Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

8

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

18/01/2018

Italia

Italia

Bello e pratico

Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM3155 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM3155 Sistema musicale micro

13/05/2013

Italia

Italia

compatto e potente!

Sorprende per la qualita' del suono e la facilita' d'uso.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM3155 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

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25/12/2013

France

France

Design et son sont au rendez vous

Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM3155 Microchaîne

Sì, consiglio questo prodotto

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