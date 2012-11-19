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Fuori produzione
Rilassati ascoltando ottima musica
Ascolta la musica con un audio puro e dettagliato su questo sistema Hi-Fi musicale di Philips. Avvia la riproduzione e ricarica il tuo iPod/iPhone e prova un'esperienza musicale ricca con la riproduzione di MP3-CD, MP3 Link e USB diretta.
Base docking per iPod/iPhone
60 W
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.
La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.
Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
donaclo
19/11/2012
France
Ce produit est dans son ensemble très bon
Je ne connais pas encore toutes les possibilités du produit mais il est tout à fait convenable surtout pour écouter la musique stockée sur l'Ipod bien que la connexion ne soit pas facile (le cache est un peu génant pour l'Ipod touch).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM3100 Microchaîne classique
Sì, consiglio questo prodotto
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