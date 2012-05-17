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Fuori produzione
Ossessionati dall'audio
Utilizza e carica il tuo iPhone/iPod con l'elegante sistema di riproduzione musicale micro Philips. Piatto, elegante e installabile a parete si adatta a qualsiasi arredamento. Ascolta la musica dai CD oppure collega il tuo lettore portatile tramite USB diretta o MP3 Link per un divertimento musicale senza confini.
base docking per iPhone/ iPod
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 20 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.
Questo sistema audio Philips è una combinazione perfetta di design sottile e versatile che si abbina perfettamente ai tuoi spazi. La base del sistema audio è un supporto che consente di appoggiare in maniera sicura ed elegante il dispositivo su qualsiasi ripiano o mobiletto. Il montaggio a parete, consente inoltre la stessa flessibilità del supporto verticale.
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4.2
su 5
30
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
tartaruga74
17/05/2012
Italia
questo prodotto è il topo della gamma
sono pienamente soddisfatto di tutte le caratteristiche di questo prodotto. Complimenti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM292 Elegante sistema audio micro
Sì, consiglio questo prodotto
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eg64
15/05/2012
Italia
ottimo prodotto
Molto facile da usare, elegante design suono di ottimo livello
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Pranzo
15/05/2012
Italia
Ottimo Prodotto
L'audio si sente una meraviglia. Apparecchio elegante e facilità d'uso veramente ottima. Ve lo Consiglio è veramente un ottimo prodotto.
Sì, consiglio questo prodotto
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