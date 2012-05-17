ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale

Fuori produzione

Elegante sistema audio micro

DCM292/12

4.2

| (30) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Utilizza e carica il tuo iPhone/iPod con l'elegante sistema di riproduzione musicale micro Philips. Piatto, elegante e installabile a parete si adatta a qualsiasi arredamento. Ascolta la musica dai CD oppure collega il tuo lettore portatile tramite USB diretta o MP3 Link per un divertimento musicale senza confini.

Vedi tutti i vantaggi

Audio per la tua casa

Ossessionati dall'audio

  • base docking per iPhone/ iPod

Potenza totale in uscita 20 W RMS

Potenza totale in uscita 20 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 20 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili

Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.

Installabile a parete per un posizionamento flessibile

Questo sistema audio Philips è una combinazione perfetta di design sottile e versatile che si abbina perfettamente ai tuoi spazi. La base del sistema audio è un supporto che consente di appoggiare in maniera sicura ed elegante il dispositivo su qualsiasi ripiano o mobiletto. Il montaggio a parete, consente inoltre la stessa flessibilità del supporto verticale.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.2

su 5

30

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

17/05/2012

Italia

Italia

questo prodotto è il topo della gamma

sono pienamente soddisfatto di tutte le caratteristiche di questo prodotto. Complimenti.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM292 Elegante sistema audio micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM292 Elegante sistema audio micro

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

Molto facile da usare, elegante design suono di ottimo livello

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM292 Elegante sistema audio micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM292 Elegante sistema audio micro

15/05/2012

Italia

Italia

Ottimo Prodotto

L'audio si sente una meraviglia. Apparecchio elegante e facilità d'uso veramente ottima. Ve lo Consiglio è veramente un ottimo prodotto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM292 Elegante sistema audio micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM292 Elegante sistema audio micro

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee