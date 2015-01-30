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Fuori produzione
DCM2060/12
Sistema audio per la tua casa
Lascia suonare la tua musica portatile in casa. Questo sistema musicale micro Philips DCM2060/12 è dotato di una base docking per iPod/iPhone/iPad e di una connessione USB diretta per i dispositivi portatili. Montato a parete o installato su un tavolo, il sistema non mancherà di colpire per il suo aspetto sensazionale.
Base docking per iPod/iPhone/iPad
Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
4.0
su 5
20
Recensioni
Fabriteko
30/01/2015
Italia
Ottimo
Io me lo sono goduto tantissimo, ottimo audio e funzioni ma poi sono passato all'iphone5 e mi servirebbe un adattatore che lo fa funzionare, ne ho trovato uno ma non va, purtroppo. Help me! Come radio lo uso ogni giorno come sveglia
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Alvigil
08/09/2013
Italia
prodotto eccellente
design splendido suono limpido e chiaro, facilissimo nell'utilizzo, unica pecca e' un po' piccolo per l'I-pad, mae' irrilevante
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Henry55
09/01/2012
Italia
ottima scelta
Ottimo sotto tutti i punti di vista. Forma innovativa moderna, acustica all'altezza delle aspettative, casse soddisfacenti.
Sì, consiglio questo prodotto
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