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Fuori produzione
DCM1170/12
Audio per la tua casa
Compatibile con il connettore Lightning dell'iPhone 5, questo sistema audio micro di Philips offre un audio eccellente combinato con un design straordinariamente elegante. Siediti e rilassati, ascolta la tua musica preferita come e quanto vuoi con un semplice sistema di controllo.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB, FM
20 W max
Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.
Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
2.3
su 5
4
Recensioni
Lokithor77
22/11/2014
France
Bravo !
Un produit épuré , simple d ' utilisation et avec un rapport qualité - prix vraiment correct . Le son est chaud , riche et puissant ( toute proportion gardée ) .Idéal pour une petite pièce ( chambre ou bureau ) . J 'adore !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM1170 Microchaîne
Sì, consiglio questo prodotto
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Jackie27987678987
19/07/2016
France
Pas génial
La radio n'est pas RDS, c'est un peu une honte. Les MP3 à partir d'une clé USB, c'est la galère à mort à faire marcher. Bref, cette chaîne n'a pas d'utilité si vous n'avez pas d'Iphone 5. En plus, la plaque de support de l'iphone 5 ne se retire pas, si vous souhaitez l'enlever, il faudra la casser. Le lecteur CD mets un temps fou à reconnaitre un CD. On se croirait sur une mini chaine d'il y a 15 ans...
Questa revisione è stata effettuata per DCM1170 Microchaîne
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Gtre
07/01/2014
Italia
Inutilizzato perchè subito difettoso
Al primo utilizzo dopo qualche minuto il volume è morto e non ho più potuto usarlo
Questa revisione è stata effettuata per DCM1170 Sistema musicale micro
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