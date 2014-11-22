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Fuori produzione

Sistema musicale micro

DCM1170/12

2.3

| (4) Recensioni

Audio per la tua casa

Compatibile con il connettore Lightning dell'iPhone 5, questo sistema audio micro di Philips offre un audio eccellente combinato con un design straordinariamente elegante. Siediti e rilassati, ascolta la tua musica preferita come e quanto vuoi con un semplice sistema di controllo.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio per la tua casa

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 20 W max

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.3

su 5

4

Recensioni

4
3

22/11/2014

France

France

Bravo !

Un produit épuré , simple d ' utilisation et avec un rapport qualité - prix vraiment correct . Le son est chaud , riche et puissant ( toute proportion gardée ) .Idéal pour une petite pièce ( chambre ou bureau ) . J 'adore !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM1170 Microchaîne

Sì, consiglio questo prodotto

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19/07/2016

France

France

Pas génial

La radio n'est pas RDS, c'est un peu une honte. Les MP3 à partir d'une clé USB, c'est la galère à mort à faire marcher. Bref, cette chaîne n'a pas d'utilité si vous n'avez pas d'Iphone 5. En plus, la plaque de support de l'iphone 5 ne se retire pas, si vous souhaitez l'enlever, il faudra la casser. Le lecteur CD mets un temps fou à reconnaitre un CD. On se croirait sur une mini chaine d'il y a 15 ans...

Questa revisione è stata effettuata per DCM1170 Microchaîne

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07/01/2014

Italia

Italia

Inutilizzato perchè subito difettoso

Al primo utilizzo dopo qualche minuto il volume è morto e non ho più potuto usarlo

Questa revisione è stata effettuata per DCM1170 Sistema musicale micro

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