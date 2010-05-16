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Fuori produzione
DCM105/12
Ossessionati dall'audio
Collega il tuo lettore iPod e ascolta la tua musica preferita con un semplice sistema di controllo dotato di audio eccellente e design elegante. Siediti, rilassati e ascolta la tua musica esattamente come piace a te.
Docking station per iPod
Design compatto per ogni spazio e stile di vita. Questo set compatto si adatta a qualsiasi stanza grazie alle sue dimensioni e linee eleganti.
Riproduzione musicale e ricarica per iPod
Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.
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