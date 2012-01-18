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Fuori produzione

sistema audio con base docking

DC5070/10

4.5

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ascolta la musica dal tuo iPod/iPhone/iPad con un audio superiore

Scopri un audio eccezionale grazie a questo incredibile sistema docking Philips dotato di altoparlanti 2.1, un potente subwoofer integrato e un'uscita audio da 120 W. Questo elegante ed esclusivo sistema è dotato di una base docking facilmente accessibile per il tuo iPod/iPhone/iPad.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Ascolta la musica dal tuo iPod/iPhone/iPad con un audio superiore

  • Base docking per iPod/iPhone/iPad

Potenza totale in uscita 120 W RMS

Potenza totale in uscita 120 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 120 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Design esclusivo a torre per un perfetto abbinamento

Design esclusivo a torre per un perfetto abbinamento.

Telecomando singolo per il sistema e per iPod

Telecomando singolo per il sistema e per iPod

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

18/01/2012

France

France

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC5070 Station d'accueil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC5070 Station d'accueil

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC5070 sistema docking

Sì, consiglio questo prodotto

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10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

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Questa revisione è stata effettuata per DC5070 dockinggeluidssysteem

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