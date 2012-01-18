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Fuori produzione
Ascolta la musica dal tuo iPod/iPhone/iPad con un audio superiore
Scopri un audio eccezionale grazie a questo incredibile sistema docking Philips dotato di altoparlanti 2.1, un potente subwoofer integrato e un'uscita audio da 120 W. Questo elegante ed esclusivo sistema è dotato di una base docking facilmente accessibile per il tuo iPod/iPhone/iPad.
Base docking per iPod/iPhone/iPad
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 120 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
Design esclusivo a torre per un perfetto abbinamento.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.5
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
18/01/2012
France
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC5070 Station d'accueil
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miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
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Questa revisione è stata effettuata per DC5070 sistema docking
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BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC5070 dockinggeluidssysteem
Sì, consiglio questo prodotto
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