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Fuori produzione

docking station per iPod/iPhone/iPad

DC390/12

4.3

| (31) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto

Un buon inizio

Riproduci i file e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad per un audio ricco e nitido. Questa elegante base docking da scrivania in alluminio può caricare contemporaneamente fino a due dispositivi. Funziona inoltre da radiosveglia per iniziare la giornata con la tua canzone o stazione radio preferita.

Vedi tutti i vantaggi

ascoltando ottima musica dal tuo iPod/iPhone/iPad

Un buon inizio

  • Alluminio

  • Doppia base docking

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Potenza totale in uscita 10 W RMS

RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.

Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

La struttura in alluminio pressofuso è leggera, in grado di resistere a temperature più elevate, assicurando una maggiore robustezza e rigidità oltre a un'ottima resistenza alla corrosione.

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

31

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

21/04/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto , ha caratteristiche eccellenti!

Buon prodotto ottima forma e qualità costruttiva. Lo consiglio a tutti.............................................................................................

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC390 docking station per iPod/iPhone/iPad

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC390 docking station per iPod/iPhone/iPad

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellence :7)

I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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29/12/2012

United Kingdom

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Excellence :7)

I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !

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