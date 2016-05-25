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Fuori produzione
Svegliati con dell'ottima musica
Svegliati dolcemente ascoltando dell'ottima musica dal tuo iPod/iPhone/iPad tramite il connettore Lightning o tieniti sempre aggiornato con le notizie della radio. Rendi le tue mattine più piacevoli con il suono puro e aggiungi stile alla tua camera da letto con il mobiletto in alluminio.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone/iPad
FM, doppia sveglia
10 W, backup di ora e sveglia
Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
4.5
su 5
10
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
dadus1
25/05/2016
Deutschland
Tolles Gerät mit einem guten Sound
Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Sì, consiglio questo prodotto
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Bas25
06/01/2016
Nederland
Compratore verificato
Mooi design en goed geluid
Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC295 Docking station voor iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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dadus
16/03/2014
Deutschland
Tolles Gerät
Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Sì, consiglio questo prodotto
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