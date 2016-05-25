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Fuori produzione

Docking station per iPod/iPhone

DC295/12

4.5

| (10) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

Svegliati con dell'ottima musica

Svegliati dolcemente ascoltando dell'ottima musica dal tuo iPod/iPhone/iPad tramite il connettore Lightning o tieniti sempre aggiornato con le notizie della radio. Rendi le tue mattine più piacevoli con il suono puro e aggiungi stile alla tua camera da letto con il mobiletto in alluminio.

Vedi tutti i vantaggi

con questa docking station per iPod/iPhone/iPad

Svegliati con dell'ottima musica

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone/iPad

  • FM, doppia sveglia

  • 10 W, backup di ora e sveglia

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

10

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

25/05/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit einem guten Sound

Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

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06/01/2016

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Mooi design en goed geluid

Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.

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Questa revisione è stata effettuata per DC295 Docking station voor iPod/iPhone

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16/03/2014

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Sì, consiglio questo prodotto

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