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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
CMD305A/12
Posizionalo sul cruscotto
Prendi il controllo con questo sistema di intrattenimento per auto Philips che funziona perfettamente con il tuo telefono Android. Carica il tuo dispositivo sul cruscotto, controlla la riproduzione con un'applicazione gratuita e rispondi alle chiamate con il vivavoce anche quando il telefono è sulla base docking.
Base docking per Android
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
Rendi la tua guida più facile con il sistema di intrattenimento Philips per auto. Devi solo inserire il tuo iPhone o iPod nella base docking per renderlo parte integrante del sistema audio della tua automobile. I collegamenti problematici e i cavi a vista sono un ricordo del passato. Posiziona semplicemente il tuo dispositivo Apple sulla base e potrai caricarlo o utilizzarlo per ascoltare la musica ed effettuare chiamate in vivavoce. Puoi anche utilizzare le altre funzioni disponibili sul dispositivo, per esempio sistemi di navigazione e servizi di rilevamento della posizione. Prendi la strada più facile con Philips.
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