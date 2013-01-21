Base docking retrattile per un cruscotto ordinato ed elegante

Rendi la tua guida più facile con il sistema di intrattenimento Philips per auto. Devi solo inserire il tuo iPhone o iPod nella base docking per renderlo parte integrante del sistema audio della tua automobile. I collegamenti problematici e i cavi a vista sono un ricordo del passato. Posiziona semplicemente il tuo dispositivo Apple sulla base e potrai caricarlo o utilizzarlo per ascoltare la musica ed effettuare chiamate in vivavoce. Puoi anche utilizzare le altre funzioni disponibili sul dispositivo, per esempio sistemi di navigazione e servizi di rilevamento della posizione. Prendi la strada più facile con Philips.